Detenuto "politico" accoppato in Nicaragua

Detenuto "politico", con la cittadinanza statunitense, ucciso in carcere a El Modelo, Nicaragua, durante una rivolta nel carcere di massima sicurezza di El Modelo, in provincia di Managua. L'uomo, Eddy Antonio Montes Praslin, di 57 anni e accusato di terrorismo, è stato ammazzato ieri con un un colpo d'arma da fuoco sparato da uno degli agenti in servizio.



Il viceministro dell'Interno del Nicaragua, Luis Canas, ha dichiarato che "un buon numero di detenuti si è lanciato contro il personale del perimetro di sicurezza, ingaggiando una battaglia mirante ad impossessarsi delle armi regolamentari". Lo scontro fra detenuti e secondini sarebbe avvenuto durante la visita di una delegazione del Comitato della Croce rossa internazionale. Sei gli agenti feriti.