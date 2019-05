Immigrati, niente muro per Trump. Meglio sbarre con le punte

La barriera che Donald Trump vuole al confine col Messico sarà una recinzione di pali di acciaio e non un muro di cemento come si era detto all'inizio. I pali dovranno essere dipinti di nero in modo da assorbire il calore d'estate e rendere il metallo troppo caldo per eventuali scalate. Le cime dei pali dovrebbero essere non arrotondate ma appuntite per scoraggiarne la scalata.



Facile immaginare la reazione dei democrat, ma il presidente ha insistito che l'attuale progetto è poco funzionale ed incapace di contenere la marea quotidiana di persone che continua a riversarsi sugli Stati Uniti. Trump ha anche obiettato che il progetto attuale prevede troppi ingressi.