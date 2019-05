Pure Lady Gaga contro la legge anti-aborto

Pure Lady Gaga critica la legge anti-aborto promulgata in Alabama, Stati Uniti, e che secondo molti dem è solo il grimaldello per arrivare ad una legge nazionale che vieni l'aborto in tutta la nazione. Una "farsa", uno "scandalo", ha detto la cantante, sparando a zero sulla legge firmata dalla governatrice Kay Ivey.



"La pena è più alta per i medici che per gli stupratori, una farsa", ha twittato la star usando gli hashtag #AlabamaAbortionBan e #NoUterusNoOpinion.