Chelsea Manning rifiuta di testimoniare e torna in carcere

Dovrà tornare in carcere Chelsea Elizabeth Manning, l'ex-militare degli Stati Uniti coinvolta nel caso Wikileaks. Lo ha deciso un giudice federale americano accusando Manning di "oltraggio alla giustizia" perché ha di nuovo rifiutato di testimoniare davanti a un gran giurì della Virginia in un'indagine su Wikileaks e il suo fondatore Julian Assange.





"Muoio di fame piuttosto che cambiare idea", ha detto l'ex-analista di intelligence, che resterà in prigione fino a quando non accetterà di collaborare o per tutto il mandato del grand jury, in scadenza tra 18 mesi. Manning ha già passato due mesi in carcere per il rifiuto di collaborare ed è stata liberata soltanto una settimana fa.



Manning è stata detenuta per più di sette anni, dal 2010 al 2017, con l'accusa di avere trafugato decine di migliaia di documenti riservati durante le operazioni militari in Iraq e di averli consegnati a Wikileaks. È stata scarcerata nel maggio del 2017 per un gesto di clemenza del presidente Barack Obama.