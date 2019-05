Shock a Besançon: medico avvelenava i pazienti

Un medico francese, già sotto inchiesta per aver avvelenato 7 pazienti, è stato incriminato per aver avvelenato altre 17 persone durante il suo lavoro di anestesista in due cliniche a Besançon, nella Francia orientale. Fréderic Pechier, 47 anni, deve sostenere un'accusa pesante: dei complessivi 24 casi, l'avvelenamento si è concluso con la morte in 9 casi.



Tra il 2008 e il 2017 sette pazienti, tra i 37 e i 53 anni, a causa di Pechier hanno avuto un arresto cardiaco, afferma l'accusa. L'uomo deve rispondere di 66 casi di arresti cardiaci sospetti, avvenuti nel corso di operazioni normalmente considerate a basso rischio.