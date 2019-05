L'Ue mena per il naso gli elettori. Cappellari: "Votate persone serie"

La denuncia arriva da ItaliaOggi, che non è certo quotidiano populista o sovranista. Che, con il titolo "La Ue pende in giro gli elettori", denuncia: "Piccolo esempio della follia istituzionale autoreferenziale che alberga nell'Unione europea. Ancor prima che si tengano le elezioni europee, che potrebbero cambiare radicalmente l'assetto dell'Europarlamento, sono già stati selezionati i candidati espressi dalle famiglie politiche continentali per il ruolo di presidente della prossima commissione europea (spitzenkandidat)".



E protesta anche il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, candidata alle Europee per la Circoscrizione NordOvest, che twitta: "ItaliaOggi: 'L'Ue prende in giro gli elettori' designando già i prossimi politici che occuperanno posizioni di rilievo. Un motivo in più per mandar in Europa persone slegate da queste logiche di compromesso".