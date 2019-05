Autonomia, Grimoldi: "Volano economico"

"L’autonomia regionale sarà uno straordinario volano per la nostra economia. Secondo un dossier realizzato da Lombardia Speciale, analizzando dati dell'Osservatorio economia e territorio delle Cna, l’applicazione del regionalismo differenziato per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, innescherebbe un incremento dei bilanci per le tre regioni interessate di 9,9 miliardi di euro tra spesa diretta e fondi agli enti locali". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.