Autonomia, sparata "anti" di Di Maio. Insorge la Lega

L'autonomia "così com'è spacca l'Italia in due". Lo ha detto Luigi Di Maio, in diretta su Facebook, aggiungendo: "Non credo che la vogliano neanche i cittadini lombardi e veneti". La replica di Salvini, da Napoli, non si è fatta attendere: "L'autonomia serve a un paese che oggi è profondamente diviso. La Sanità qui non è uguale a quella del Nord. Non so se Di Maio se ne è accorto. Autonomia significa responsabilità; non penso che Di Maio voglia lasciare abbandonate intere zone del paese se le conosce. Spero le conosca".



Ed hanno rispoto anche i diretti interessati tirati in ballo da Di Maio, cioè veneti e lombardi. "Qualcuno lo dica a Di Maio: l'autonomia non è una fake news. L'istanza di maggiore autonomia è diventata nazionale. Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono arrivate al termine dell'iter per la devoluzione delle competenze, un'altra decina di Regioni è incamminata sulla medesima strada. Solo Puglia e Basilicata, per ora, paiono non interessate". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Che aggiunge: "Non esiste un piano B, non ci sono alternative all'autonomia".



E dalla Lombardia risponde una consigliera regionale mantovana. "A Di Maio rispondo che non l'autonomia, ma il reddito di cittadinanza rischia di spaccare l’Italia, se sarà furbetti contro lavoratori. Ovviamente non bisogna generalizzare, ma la Lega vigilerà affinché non ci siano abusi. Quanto all'autonomia, salverebbe il Paese. Mi chiedo semmai se tutti vogliano salvarlo o se a qualcuno non faccia comodo lo status quo". Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, candidata alle Europee per la circoscrizione NordOvest.