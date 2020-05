Virus letale, è scontro Obama-Trump

Gli Stati Uniti come l'Italia, ove di fronte al proliferar del virus la Sinistra scarica le responsabilità sulla Destra. Negli States è scontro Omaba-Trump. L'ex presidente Barack Obama ha difatti attaccato l'amministrazione Trump sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno", ha scritto nel suo intervento ad una cerimonia di laurea di studenti afroamericani. "Questa pandemia alla fine ha completamente alzato il sipario sul fatto che tantissimi uomini al comando non sanno cosa fare. E molti di loro non fingono nemmeno", ha detto senza nominare direttamente il presidente Trump. Ma il riferimento era palese.