Fase 2, Casellati: "L'Italia non può più aspettare"

"Ho fiducia nella responsabilità degli italiani che hanno dimostrato serietà e disciplina nell'osservare le misure di sicurezza prescritte. Sta qui lo snodo della ripresa. L'Italia non può più aspettare. Ogni giorno di ritardo nella riapertura delle attività produttive significa saracinesche che non si rialzeranno più, cittadini che perdono il lavoro, famiglie sempre più povere. In questo momento è la politica che deve decidere". Lo dice la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Repubblica.



"L'esperienza del ponte Morandi, con 1.000 persone al lavoro anche durante l'emergenza, è un esempio per tutti. Ci dice che senza burocrazia e senza vincoli è possibile lavorare in sicurezza, creando occupazione e quindi mettendo soldi nelle tasche degli italiani", aggiunge Casellati.