Soros ci vuole eterni indebitati

''Il futuro dell'Europa è a rischio, la soluzione sono i bond perpetui''. Lo dice il finanziere George Soros, in un'intervista pubblicata sul Sole 24 ore. ''Sono molto preoccupato per la sopravvivenza dell'Ue -dice- perché è un'unione incompleta. Era in corso di definizione, ma il processo non si è mai concluso e questo rende l'Europa vulnerabile, non solo perché è un'unione a metà ma anche perché si basa sullo stato di diritto''. E secondo il finanziere la sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla Bce ''e molto seria rappresenta una minaccia in grado di distruggere l'Ue quale istituzione basata sullo stato di diritto''. Una sentenza che ''assorbirà gran parte dell'attenzione dell'unica istituzione europea in grado di fornire le risorse finanziarie per combattere la pandemia. I suoi sforzi dovrebbero essere rivolti al Recovery Fund, un fondo per la ripresa''.



Soros ricorda di aver proposto ''l'emissione di bond perpetui da parte dell'Ue, anche se ora penso che andrebbero chiamati consols (titoli consolidati) perché è con questo nome che le obbligazioni perpetue sono state utilizzate con successo dalla Gran Bretagna a partire dal 1751 e dagli Stati Uniti dagli anni settanta del 1800. I bond perpetui sono stati confusi con i "coronabond", che il Consiglio europeo ha respinto - e a ragion veduta poiché implicano una mutualizzazione del debito accumulato che gli stati membri non sono disposti ad accettare. Tale confusione ha avvelenato il dibattito. Ritengo che la situazione attuale rafforzi la mia proposta relativa ai titoli consolidati. La corte tedesca ha dichiarato che gli interventi della Bce erano legali in quanto rispettavano il requisito di proporzionalità degli acquisti di titoli rispetto alla partecipazione degli stati membri nel capitale della Bce. Ma l'implicazione ovvia era che gli acquisti non proporzionali allo schema di sottoscrizione del capitale potessero essere messi in discussione e considerati ultra vires dalla corte''.



''I bond da me proposti aggirerebbero questo problema poiché verrebbero emessi dall'Ue come entità complessiva, sarebbero automaticamente proporzionali e tali resterebbero. Gli stati membri sarebbero tenuti soltanto a corrispondere gli interessi annuali, che sono talmente minimi - intorno allo 0,5% - che i bond potrebbero essere sottoscritti dagli stati membri sia all'unanimità che da una coalizione dei volenterosi''.