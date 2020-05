L'intelligenza artificiale aiuta i persecutori, la robotica aiuterebbe i lavoratori

Eppure i potenti del mondo investono solo sulla prima: come mai? “Pensare” non è faticoso quanto raccogliere i pomodori sotto al sole o pericoloso quanto lavorare in una fonderia; eppure energie e risorse (soprattutto mediatiche) sono interamente puntate sull'Intelligenza artificiale, mentre la robotica, che potrebbe davvero liberare il mondo del lavoro da uno schiavismo endemico e senza tempo, migliorando l'esistenza di ogni essere umano a prescindere dal proprio censo, non è andata oltre le sceneggiature fantascientifiche degli anni '80. Troppo illogico per essere un paradosso “casuale”, non credete?





L’Intelligenza artificiale non è indispensabile a nessuno, se non a chi ha bisogno di sovrintendere alle moltitudini umane per controllarne pensiero, condotta ed evoluzione antropologica; ma non aiuta in alcun modo l'Uomo a fruire meglio del tempo che la vita gli mette a disposizione. Anzi, ne debilita le potenzialità intrinseche e lo schiavizza. Durante la pandemia Covid 19 la problematica dell’establishment non è stata quella di aiutare i cittadini a sopravvivere, ma quella di controllarne il disagio attraverso verifiche e localizzazioni incrociate, rese poco proficue (fortunatamente) dalla scarsa tecnologizzazione di una società ancora troppo “analogica”.





Al contrario, con l'intelligenza artificiale e i vari microchip che vorrebbero ficcarci ovunque (davvero ovunque) a coordinarne l'invasività, controllarci tutti sarà un gioco da ragazzi: non occorrerà coinvolgere troppe maestranze, facilmente corruttibili, a fronte di costi gestionali risibili proprio in quanto privi di personale umano. Tutto questo mentre gli operai continueranno a morire schiacciati da rudimentali presse azionate a mano e gli immigrazionisti continueranno ad agitare il ricatto della raccolta dei pomodori alla quale un qualsiasi giocattolo radiocomandato da un ragazzino saprebbe provvedere, solo volendolo. Ma, si sa, i droni sopra..sono per noi.