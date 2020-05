"Irap...inatori". Il web si scatena contro le tasse in arrivo

Tante chiacchiere ma...le tasse comunali come l'Imu, che il Governo avrebbe potuto posticipare, restano. Chi lo dirà a quei quattro milioni di italiani disoccupati, che sperano nella cassa integrazione e nei bonus dello Stato (che non arrivano)? E che si vedono proporre il bonus per comprare...il monopattino? Spostata l'Irap per le aziende, sì. Spostata, non abbuonata. Andrà comunque pagata dopo, ma con quali soldi se le aziende devono anticipare i soldi per la sicurezza (distanziamento, mascherine e quant'altro)? E la gente magari non acquisterà i loro prodotti, perché di soldi non ne ha? "Irap...inatori", ha scritto qualcuno sui social, riferendosi alla millimetrica precisione e puntualità del fisco, pronto a battere cassa, virus o non virus...



Una stroncatura del Decreto Rilancio arriva anche dalla parlamentare leghista Rebecca Frassini, che su Facebook scrive: “Il Decreto Rilancio equivale a due finanziarie da 55 miliardi”; ma secondo la deputata in realtà contiene “tante promesse e sembra pochi fatti”.



E ciliegina sulla torta scrive: "Abbiamo notato, con molto rammarico, il ministro Bellanova in conferenza stampa commuoversi per gli immigrati, mentre ci sono i nostri cittadini italiani che stanno ancora aspettando risposte sulla cassa integrazione e sugli affitti e imprenditori e aziende che rischiano di non riuscire più a riaprire i loro negozi”. E una volta di più il Web si è scatenato...