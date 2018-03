Elezioni regionali: in Basilicata la Lega può vincere

In Basilicata, per la prima volta, è stato eletto un parlamentare targato Lega: il neo senatore Pasquale Pepe, 43 anni, sindaco di Tolve (Potenza), è riuscito nell'impresa in una regione storicamente di centrosinistra: la vittoria del 4 marzo "è figlia della volontà popolare".



La sfida ora è anche per le prossime elezioni regionali lucane di novembre, quando il "centrodestra può vincere", e senza alcuna preclusione "nel confronto con i cinque stelle". Oggi a Potenza, nella prima conferenza stampa da neo senatore, Pepe ha ricordato che a Tolve la Lega ha toccato il 50% delle preferenze, e "in Basilicata ha dimostrato di avere il consenso maggiore tra tutte le regioni meridionali".