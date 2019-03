Strage in Nuova Zelanda, Grimoldi: "Dall'Ucoii accuse pretestuose"

"Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore per le vittime della strage in Nuova Zelanda. Oggi non deve essere un giorno di polemiche, ma certo stupisce la loquacità e la via polemica dell’Ucoii che accusa di islamofobia e di incitamento all’odio religioso e che afferma con uno dei suoi portavoce che quanto accaduto in Nuova Zelanda 'è il risultato di un discorso d'odio che anche esponenti delle istituzioni italiane continuano a portare avanti'. Stupisce perché invece non ricordiamo interventi altrettanto autorevoli e convinti da parte dell’Ucoii di fronte alle decine di attentati avvenuti negli scorsi tre anni in Europa".



"Non ricordiamo simili proclami dell’Ucoii, con la sessa determinazione, quando le vittime erano a Parigi, Bruxelles, Nizza, Barcellona, Manchester, Stoccolma, Berlino, Londra...

Per noi non esistono vittime di serie A o serie B, ma stupisce che chi oggi improvvisamente alza a voce di fronte alla minaccia del terrorismo abbia taciuto o balbettato negli ultimi tre anni quando gli attentati avvenivano regolarmente una volta al mese...". Così venerdì l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, Vice Presidente della Commissione Esteri della Camera e segretario della Lega in Lombarda.