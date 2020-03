In occasione del diciottesimo anniversario della morte di Carmelo Bene, Numa Echos, poliartista eclettica e oscura, ha realizzato in sua memoria un video, all'interno del quale ha interpretato e musicato un estratto del libro "BEATRIX: Il Mio Bene" di Xena Zupanic. Xena Zupanic, scrittrice, attrice drammatica e performer, comprare all'interno dell'opera stessa assieme a Numa Echos. Qui di seguito le informazioni e il link per visualizzare l'opera. "BEATRIX: Il Mio Bene" (Beatrix - a Bene mio) di Xena Zupanic - interpretato da Numa Echos (in memoria di Carmelo Bene) Estratto dal libro "BEATRIX: Il Mio Bene" di Xena Zupanic (VIV editions) con Numa Echos e Xena Zupanic Voce e Musica: Numa Echos Video: Numa Echos www.numaechos.com © Numa Echos - 16 Marzo 2020 https://www.youtube.com/watch?v=5OxiF8usMWs