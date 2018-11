Nessuno vuole l’appoggio degli Svedesi Democratici (SD)

A due mesi dalle elezioni legislative, tenutesi domenica 9 settembre, la Svezia non ha ancora un governo. L’attuale crisi politico-istituzionale sembra destinata a prolungarsi perché, dopo il fallimento del tentativo di formare un esecutivo di minoranza da parte del leader del centro-destra Ulf Kristersson, esponente del Partito Moderato (mercoledì ha incassato la fiducia di soli 154 parlamentari contro 195 che hanno votato contro), il presidente del Riksdag, il Parlamento nazionale del regno di Svezia, Andreas Norlén, cui spetta il compito di nominare il candidato premier da sottoporre al voto dei deputati, ha incaricato ieri la leader del Partito di Centro, la cristiano-democratica Annie Lööf.

Probabilmente anche il suo tentativo è però destinato a fallire perché, non appena ricevuto il mandato, la giovane avvocata svedese ha subito annunciato di voler parlare con tutti i partiti tranne che con quelli collocati alle ali estreme dell’assemblea nazionale. Il problema, però, è che il suo partito può contare su soli 144 parlamentari sui 349 complessivi e, fra gli schieramenti “estremi” di destra e di sinistra, c'è una differenza evidente. Infatti, sul versante sovranista e di destra si collocano gli Svedesi Democratici (SD), i quali hanno conquistato 62 seggi e il 17,6% dei consensi alle ultime elezioni, diventando così la terza formazione a livello nazionale, mentre le formazioni di estrema sinistra hanno conseguito percentuali da prefisso telefonico raggranellando pochissimi seggi in Parlamento. Secondo la Lööf, però, il coinvolgimento di SD sarebbe assolutamente da evitare, perché “senza precedenti in Svezia”.

È sempre più probabile, perciò, un ritorno anticipato alle urne, anche perché Stefan Löfvén, leader del Partito Socialdemocratico, quello che ha ininterrottamente vinto tutte le elezioni politiche dal 1947 al 2014 e che ha ricevuto il 9 settembre una sonora lezione dalle urne (è calato al 28,4%), che è ancora in carica per gli affari correnti in qualità di premier uscente, si è detto indisponibile a formare un nuovo governo.

Così si preannuncia in Svezia uno scenario simile a quello causato in Germania dai democristiani tedeschi. Ricordiamo infatti come Markus Soeder, candidato presidente dalla Csu alle elezioni amministrative del 14 ottobre in Baviera, nonostante il pesante crollo elettorale patito (-10,5%), ha continuato imperterrito a "voler parlare con tutti i partiti, ma non con l'Alternative für Deutschland", così portando Horst Seehofer, ministro degli Interni e leader della Csu all'annuncio di prossime dimissioni. E anche per i centristi svedesi il dogma di non voler guardare a destra rischia di essere fatale. Secondo i sondaggi, infatti, il partito sovranista SD guidato da Jimmie Åkesson, potrebbe sbancare alle urne se gli svedesi saranno nuovamente convocati a seguito di un ulteriore e probabile fallimento della Lööf. Secondo un recente sondaggio pubblicato da “YouGov” (https://yougov.se/) gli Svedesi Democratici sono dati infatti attualmente alla percentuale del 24,8% dei consensi, dal 12,9% ottenuto nel 2014 (al loro debutto in Parlamento, nel 2010, i sovranisti raccolsero solo il 5,7%).

Il partito di Åkesson, nel passato, ha avuto legami con gruppi dell'ultradestra razzista ma, con il nuovo corso del giovane leader (39 anni), tali legami sono stati ufficialmente interrotti. Nel sito ufficiale del partito leggiamo a questo proposito come la maggior parte dei dirigenti ed attivisti di SD abbia ormai capito come in passato "molte volte ci siamo sbagliati, soprattutto nei primi anni. Abbiamo però maturato e imparato dalle nostre esperienze" (cfr. https://sd.se/). Ora il focus del programma degli Svedesi Democratici è non solo sulla necessità di una decisa svolta politica anti-immigrazione, ma anche sulla considerazione dell’ipotesi della “Swexit”, cioè dell’uscita del Regno di Svezia dall’Unione europea (l'ingresso è avvenuto il 1º gennaio 1995). Entrambi questi due punti programmatici si sono rivelati vincenti nell'ultima tornata elettorale in quanto hanno di fatto catalizzato le reazioni popolari e del ceto medio a seguito della crisi di rifugiati del 2015, anno in cui furono fatti entrare, senza un piano logico, ben 163 mila migranti, pari all’1,6% dell’intera popolazione del Paese. A giugno Åkesson aveva confermato al quotidiano Financial Times l’obiettivo del suo partito di uscire dall’Europa e il progetto di organizzare allo scopo un referendum sull’uscita dall’Ue aggiungendo queste parole: "Non vogliamo appartenere ad un’organizzazione sovra-nazionale. L’Unione europea è un’enorme network di corruzione". Ricordiamo che, alla vigilia delle scorse elezioni politiche svedesi, il leader di SD ha incassato l’appoggio esplicito di Matteo Salvini che, in un post pubblicato nell’immediata vigilia aveva dichiarato: "Domenica si vota in Svezia, la culla del welfare e dell’accoglienza che ha gravi problemi di integrazione. Non è un caso: come denuncia il Partito dei Democratici Svedesi, la generosità dello Stato fa da calamita per una miriade di clandestini. Faccio i migliori auguri al partito di Jimmie Åkesson. Dopo il voto, spero di poterlo incontrare e di trovarlo in una nuova e prestigiosa veste istituzionale". Non appena conosciuti i risultati il leader della Lega aveva quindi aggiunto: "La Svezia patria del multiculturalismo e modello della sinistra, dopo anni di immigrazione selvaggia ha deciso finalmente di cambiare. Ora anche lì dicono no a questa Europa di burocrati e speculatori, no ai clandestini, no all'estremismo islamico. La forte affermazione di Jimmie Akesson è l'ennesimo avviso di sfratto ai Socialisti: a maggio, alle elezioni Europee, completeremo l'opera del cambiamento fondato sui valori del lavoro, della sicurezza e della famiglia".

Che succederà ora? Una cosa è sicura, se gli Svedesi Democratici si ripresenteranno alle urne dopo un'ulteriore impasse governativa, diventeranno sicuramente l’ago della bilancia della politica nazionale. Per la prima volta nella loro storia. Di conseguenza, se anche i cristiano-democratici falliranno, la Svezia potrebbe passare in pochi mesi dall’essere il bastione dell’eurocrazia e della socialdemocrazia all’avamposto Nordeuropeo del sovranismo.