L'ultima sparata di Minniti: "I populisti incatenano l'Italia"

Quando non parla di Charlie Brown o dei supereroi Marvel (che per inciso piacciono tanto anche a noi), Minniti se la prende coi populisti. Quindi con noi. "I nazionalpopulisti che stanno governando l'Italia in questo momento fanno finta di ascoltare" i cittadini impauriti, "ma il loro obiettivo è tenerli incatenati alle loro paure: se qualcuno aveva un dubbio su questo, basta guardare questi 5 mesi di governo".



Lo ha detto Marco Minniti, deputato Pd ed ex ministro dell'Interno, alla presentazione del suo libro Sicurezza è libertà con l'ex premier Matteo Renzi a Firenze. Dire che abbia letto Dante forse è troppo, diciamo che ha letto troppi fumetti.