Condanna Onu per genocidio degli ultimi seguaci di Pol Pot (uno di 87, l’altro di 92 anni…)

Per la prima volta, i leader del regime comunista cambogiano dei “Khmer Rossi” sono stati riconosciuti colpevoli di genocidio. Si tratta del vice del dittatore Pol Pot (1925-1998), il 92enne Nuon Chea, e dell’allora Capo di Stato Khieu Samphan, 87 anni, chiamati da un tribunale cambogiano sostenuto dalle Nazioni Unite a rispondere delle accuse di sterminio del popolo chăm (gruppo etnico asiatico stanziato in Cambogia) e di centinaia di migliaia di cittadini e combattenti anticomunisti vietnamiti. I due criminali, che sono gli ultimi Khmer Rossi sopravvissuti, stanno già scontando una condanna al carcere a vita per gli omicidi e le deportazioni forzate avvenute durante il sanguinario regime rosso, durato nel Paese asiatico, allora sostenuto dalla Cina maoista, dal 1975 al 1979.





Il tribunale ha applicato a Khieu Samphan l’accusa di genocidio con l’aggravante dell’associazione a delinquere, mentre Nuon Chea, “al secolo” Long Bunruot, è stato condannato per lo stesso reato con l’aggravante della responsabilità del comando. Era stato arrestato il 19 settembre 2007 ed era considerato l’ideologo del movimento.





Le pronunce di condanna contro i due anziani criminali comunisti sono il primo riconoscimento ufficiale del fatto che le azioni compiute dal regime dei Khmer, colpevole dell’uccisione di circa due milioni di cambogiani, equivalgono ad un genocidio in piena regola, così come definito dalle vigenti norme del diritto internazionale.





In passato (nel 2012) solo l’ex aguzzino dei Khmer Kaing Guek Eav, conosciuto come “compagno Duch” e responsabile del famigerato carcere-gulag di Tuol Sleng, era stato condannato all’ergastolo dal tribunale misto Onu in Cambogia. I processi contro gli altri papaveri del regime di Pol Pot, fra i quali gli stessi Nuon Chea e Khieu Sampan, sono andati invece così a rilento da causare in non pochi casi la morte naturale di alcuni imputati.





Al “compagno Duch”, definito nella sentenza della Camera di consiglio della Corte suprema del tribunale Onu un “personaggio scioccante e odioso”, è stata attribuita la responsabilità dell’esecuzione di tutte le vittime della cosiddetta “fabbrica della morte”, vale a dire l’ex liceo di Tuol Sleng, noto con la sigla S-21, che è stato la prigione centrale della capitale cambogiana Phnom Penh, nella quale furono fatte morire circa 1,7 milioni di persone.





Pol Pot riteneva che l’unica via al comunismo in Cambogia fosse quella di “abolire il reale”, quindi “ripartire da zero” in nome di un egualitarismo assoluto. Decise quindi la “soppressione” del concetto di coscienza individuale, dell’uso della prima persona singolare e delle più elementari forme di istruzione e vita sociale.





L’unica formazione scolastica consentita, per fare solo un esempio, era quella impartita nei “campi di rieducazione” e carcere o giustizia sommaria erano le pene previste per chi veniva trovato in possesso di matite, portasse gli occhiali o fosse solo sorpreso a scrivere. Questo mentre molti fra gli inviati dei media occidentali in Indocina, in Italia tra le più diffuse furono le cronache di Tiziano Terzani per “la Repubblica”, tacevano in nome della “censura ideologica” tanto sulla tirannia dei “vietcong” quanto sui massacri di Pol Pot. Gli eccidi degli Khmer rossi sarebbero stati sceneggiate della Cia, come lo stesso Terzani dovette ammettere a distanza di tempo in una drammatica confessione pubblica ospitata dallo stesso quotidiano di via Solferino, il 29 marzo 1985.