Casa delle Donne, la Raggi: "Esser morosi non è femminismo"

"Noi abbiamo lottato per avere gli stessi diritti, non per avere privilegi, per me il femminismo e' questo, non altro. Non si deve pensare che perché siamo donne abbiamo diritto di scavalcare leggi e regole". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a "L'intervista" di Maria Latella su Skytg24 in merito al futuro della Casa Internazionale delle Donne, realtà di Sinistra che si trova in un immobile comunale e che proprio con il Comune ha un contenzioso.



"L'associazione Casa Internazionale delle Donne continua a non voler pagare neanche una piccola quota peraltro ulteriormente scontata: al posto del 20% devono pagare il 10% del canone di mercato. Parliamo di un prezzo irrisorio. Oggi ammonta a 900mila euro e dovrebbero pagare molto di più", ha spiegato Raggi. Che poi ha aggiunto: "Loro hanno sottoscritto tanti contratti, l'ultimo nel 2010, e si sono impegnate a pagare quell'importo. Vogliamo trovare una transazione? Un accordo? Facciamolo. Non c'è stato nulla. Pretendono di continuare a non pagare nulla. Perché?". Ma le compagne continuano a fare i pesci in barile e non vogliono pagare nulla...