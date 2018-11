Ridateci gli Oh bej! Oh bej!

Sono da secoli una tradizione milanese, gli Oh bej! Oh bej! Rappresentano difatti una delle più antiche tradizioni milanesi: le prime origini storiche risalgono al 1288, periodo in cui una festa in onore di Ambrogio si svolgeva nella zona dell'antica Santa Maria Maggiore, anche se le origini dell'attuale festa risalgono al 1510. L'aver spostato le bancarelle di artigiano e antiquariato e non solo (dolci, libri, vestiti e quant'altro) al Castello Sforzesco ha tolto fascino al mercatino millenario. Che se è festa di Sant'Ambrogio, in Sant'Ambrogio deve restare.



Perchè in quello che è uno dei periodi solitamente più freddi dell'anno, crea molta atmosfera la "capatina" nella chiesa romanica. Spiacerà a chi vuol distruggere le nostre radici e tradizioni, ma la basilica romana minore rappresenta ad oggi non solo un monumento dell'epoca paleocristiana e medievale, ma anche un punto fondamentale della storia milanese e della Chiesa ambrosiana.



La richiesta di riportare in Sant'Ambrogio gli - letteralmente - "Oh belli! Oh belli!" (che all'inizio si svolgevano presso la Piazza dei Mercanti e nel 1886 si spostarono attorno alla basilica del santo patrono di Milano), arriva dal Municipio 1 della città, guidato dal centrosinistra, ma a farsi portavoce nei confronti del Comune di questo parere, votato in Consiglio di zona all'unanimità, è la Lega che da anni porta avanti una battaglia per restituire autenticità alla fiera milanese.



La fiera deve tornare ad essere "una festa per i milanesi, un momento legato alla tradizione", ha spiegato il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli. "Invece negli ultimi anni ci sono cineserie, meno banchi legati alla tradizione e abbiamo assistito anche alla vendita di taser e coltelli. Mancano solo i venditori di sex toys". Se la fiera degli 'Oh bej! Oh bej!' tornerà in piazza Sant'Ambrogio, che aveva lasciato a causa dei lavori adesso conclusi per la realizzazione di un parcheggio interrato, a migliorare "sarà anche la qualità dei banchi", ha aggiunto Morelli, "perché ci sarebbe una diminuzione degli spazi disponibili, mentre oggi sono 380 gli operatori assegnatari di un parcheggio.