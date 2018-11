Termovalorizzatori, questi sconosciuti

(ISPRA) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel rapporto del 2018 si legge che in Campania nel 2016 “i rifiuti speciali esportati sono quasi 42 mila tonnellate”. ? A prima vista si ddierbbero pochine ma leggendolo tutto arriva il bello . Si tratta tuttavia solo di quelli esportati verso l’estero. Non abbiamo una cifra relativa a quelli inviati nelle altre regioni. Nel rapporto in proposito si legge solo che “la Campania, oltre a non avere impianti di discarica per rifiuti speciali, destina elevati quantitativi di rifiuti sia in altre regioni che all’estero”. Molto bene ! Nel rapporto dell’ISPRA sui rifiuti , si legge che con 103.352 tonnellate di rifiuti esportati la Campania è la regione italiana che esporta di più al di fuori dei confini nazionali. ….sono oltre 145 mila le tonnellate di rifiuti esportati all’estero (103.352 mila tonnellate quelli urbani e 41.699 tonnellate quelli speciali) IL COSTO di questa decrescita felice è di 110/140 € a tonnellata FATE IL CONTO (145.000 x 110 = 15.950.000 annui ) E io pago !