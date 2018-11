Milano, indiano molesta ragazzina sul bus: "Ma che, mi arrestate?"

Arrestato per aver molestato una minorenne su un bus milanese. Lui è indiano e si meraviglia del fatto di finire in manette. Oramai pensano di poter fare a casa nostra tutto il cazzo che vogliono. Senza fissa dimora e irregolare è stato fermato dai carabinieri su un pullman milanese. Gli abusi si sono verificati giovedì intorno alle due del pomeriggio, mentre la ragazza stava tornando a casa a bordo della linea 63 che passa per via Bagarotti.



L'uomo "non si aspettava di essere trasportato in carcere ma semplicemente di finire denunciato senza tutto questo clamore", ha scritto Il Giornale. Commenta il parlamentare Alessandro Morelli, Capogruppo leghista in Comune a Palazzo Marino: "Milano, arrestato indiano che ha aggredito e molestato una studentessa 17enne sul bus in pieno giorno. L’uomo, con precedenti, irregolare e senza fissa dimora, stando a quanto appreso, non si aspettava di essere trasportato in carcere ma semplicemente di finire denunciato senza tutto questo clamore. Eccerto! Allora lo informiamo che per quelli come lui nel nostro Paese non c’è più tolleranza!".