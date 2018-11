Milano, il leghista Morelli a Sala: "I figli nascono da padre e madre"

“La Lega con coerenza ribadisce che i figli nascono da un padre e da una madre”. Lo ha ribadito il capogruppo del partito in Consiglio comunale, Alessandro Morelli, parlando della decisione del sindaco, Beppe Sala, di discutere in aula della trascrizione all’anagrafe cittadina dei bambini figli di due padri.



In tutta questa situazione “i più deboli sono i bambini che non hanno possibilità di scegliere rispetto all’egoismo degli adulti - ha concluso -. Il sindaco Sala non ha capito che la trascrizione di un bambino con due padri o con due madri non è né di destra né di sinistra ma va semplicemente contro il buonsenso”.