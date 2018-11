Gilet gialli in Francia, lacrimogeni al traforo del Monte Bianco

Lanci di gas lacrimogeni oggi pomeriggio a poche centinaia di metri dal traforo del Monte Bianco, tra la Francia e l'Italia, per sgomberare alcune decine di "gilet gialli" che bloccavano completamente l'accesso al tunnel. L'azione, che ha provocato un'ondata di proteste e panico fra i manifestanti, è stata provocata dal blocco filtrante dei camion e delle auto che, con il passare delle ore, era diventato totale. A quel punto, come da istruzioni del ministero dell'Interno, la polizia è intervenuta.





La manifestante dei cosiddetti "giubbini gialli", il movimento spontaneo nato in Francia contro il caro-carburante, è rimasta uccisa a Pont-de-Beauvoisin dall'automobile di una donna che si è trovata nei disordini ed è stata presa dal panico. Lo ha precisato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. La donna stava accompagnando la figlia piccola dal medico quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, la conducente ha accelerato ed ha investito una manifestante, rimasta uccisa.



Sotto shock, la donna è stata posta in stato di fermo. Secondo il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, oltre alla donna rimasta uccisa in Savoia da una automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico, ci sono diversi feriti. I manifestanti, secondo gli Interni, sono stati 50.000. "Blocchiamo tutto!": con questo slogan i "gilet gialli" hanno fatto irruzione anche a Parigi, nel complesso risparmiata - come le altre città principali - dalla protesta contro il caro carburante che ha dilagato oggi nel Paese con 2.318 blocchi stradali, stando all'ultimo conteggio del ministero dell'Interno.