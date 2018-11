E adesso i supermercati inglesi vendono gli insetti-snack

"Grilli croccanti", grigliati e affumicati, in bustine per un appetitoso snack veloce: la catena di supermercati britannica Sainsbury's da domani sarà la prima a commercializzare regolarmente sui suoi scaffali gli insetti commestibili, finora considerati esotici prodotti di nicchia, semplici curiosità in Occidente.



E gli "Smoky BBQ Crunchy Roasted Crickets" a 1 sterlina e 50 sono solo uno dei prodotti di punta di un mercato che, secondo gli strateghi di Sainsbury's, promette di infrangere le barriere psicologiche e di diffondersi. E' pronta a scommetterci Rachel Eyre, stratega di marketing per Sainsbury's: "Gli spuntini di insetti non dovrebbero più essere visti come una bizzarria o un test di coraggio, ed è chiaro che i consumatori sono sempre più propensi a esplorare questa nuova fonte sostenibile di proteine".



Eat Grub, il marchio londinese che produce i 'grilli croccanti', allevati in Europa, intende usare gli insetti, e in particolare i grilli, per condire insalate, tacos o noodles.