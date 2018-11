A Milano Delitti e vecchi merletti

Domani, domenica 17 novembre, alle 16, presentazione del libro del bravo giornalista Gabriele Moroni Delitti e vecchi merletti (Mursia), sui casi di cronaca nera che hanno fatto la storia, all'Arci bellezza di Milano, via Bellezza 16/a. Il libro è veramente interessante e merita. Avvincente, prima che impressionante, è difatti la serie di storie che Moroni ci propone come in un collage di racconti. Ma qui nulla è frutto della fantasia.





Un lupo killer e antropofago fa strage di pastorelli indifesi nelle campagne del Milanese. L’autopsia che rileva una frattura della trachea getta una luce sinistra sulla fine di Anita Garibaldi. A Bologna, un magistrato si smaterializza dopo una serata con gli amici e non farà più ritorno. Il generale Alberto Pollio muore in circostanze oscure in un albergo di Torino, tre giorni dopo l’attentato di Sarajevo che infiammerà l’Europa. E ancora, il vampiro di Bottanuco e le combine nel mondo del calcio negli anni Venti.



Crimini, truffe, omicidi, furti: in questo reportage sui delitti del passato Gabriele Moroni si muove da cronista nella storia. Una storia che ha la forza singolare di riproporsi nell’attualità di ogni giorno, dimostrando come taluni sentimenti, motivazioni, pulsioni, percorsi siano eterni e immutabili.





Gabriele Moroni, milanese della provincia (Parabiago), come inviato speciale de Il Giorno ha seguito molti fra i più importanti avvenimenti di cronaca nera e giudiziaria degli ultimi anni. Con Mursia ha pubblicato Le Bestie di Satana (2006), Per denaro e per amore (2008), Fausto Coppi. Solitudine di un campione (2009), Il Paròn (2012), Il calcio malato (2014), Nonno Ragno e gli altri. Storie di lombardi da Guinness (2015).