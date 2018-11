MAPPA DEGLI INCENERITORI IN ITALIA

Come ben vedete nella grafica purtroppo nella mia Sicilia non ci sono inceneritori,perche' dovete sapere che in Sicilia 1kg di rifiuti viene pagato 2 euro,capite perche' non hanno voglia di fare un inceneritore? E' un giro d'affari da 250 milioni di euro all'anno,quindi come vedete la Sicilia e' indietro di almeno 20'anni.Ci sono troppi interessi che girano attorno ai rifiuti in Sicilia,purtroppo la Lega ha solo un deputato regionale al Parlamento Siciliano e non puo' fare molto.