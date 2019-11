Venezia, "danni alle chiese per 40 milioni"

E' di "circa 40 milioni di euro" la prima stima dei danni subiti "dai solo beni ecclesiastici di Venezia" in conseguenza delle maree di questi giorni. Lo dice Emanuela Carpani, soprintendente al patrimonio Archeologico Belle Arti e Paesaggio di Venezia. "Si tratta -spiega- di una prima valutazione approssimativa che peraltro non tiene conto dei danni subiti dalle strutture museali della città", spiega.



"La situazione è molto grave e le previsioni per domani parlano di un altro picco di piena, siamo in una vera e propria emergenza". Per quanto riguarda la basilica di San Marco, "l'apposizione di barriere ha fatto in modo che diminuisse il flusso di acqua nella cripta e qualche modo nell'ultima piena sono stati limitati i danni. Che comunque sono ingenti e sui quali bisogna intervenire al più presto", conclude Carpani.