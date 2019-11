Renzi a caccia di voti: "Aperti a tutti, Destra e Sinistra"

“La Sicilia per noi è importante. E ha sempre anticipato il ciclo nazionale. Qui abbiamo tre anni davanti a noi per far radicare Italia Viva e poi esprimere un nostro candidato alla presidenza della Regione”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ieri a Catania, al quotidiano on line Livesicilia.it. “Qui, in Sicilia, abbiamo perso il referendum. Qui, in Sicilia, torneremo a vincere”.





“Italia viva – aggiunge – è un soggetto nuovo, è una cosa nuova in tutti i sensi. Se non avessimo voluto dare vita a una novità, saremmo rimasti nel Partito democratico. Noi pensiamo di seguire uno schema inedito, ma che in qualche modo richiama al movimento di Macron, En Marche. Noi apriamo a tutti, a destra e a sinistra, purché si parli di persone perbene, fresche, innovative”.



Anche a Forza Italia? “Noi ci rivolgiamo certamente all’elettorato di Forza Italia. Noi siamo pronti a dialogare con tutti, senza esclusione. A patto che a unirci non sia una tessera o uno schema mentale. Siamo pronti a parlare con chi si sintonizza con noi sulle cose da fare, e sono tante”.