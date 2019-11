Il Pd? Perde perché tutela i gay e non gli operai. Parola di Prodi

E' un pezzo shock quello che appare oggi su Libero, in cui il Mortadella più famoso d'Italia sintetizza la crisi del Partito Democratico nel fatto che pensi più ai gay che non agli operai. "Perde perché invece degli operai si occupa degli omosessuali", la frase incriminata. "Prodi dicendo gay, non ce l’aveva con loro, ovvio, ma contro un totalitarismo politico che adotta come linee fondanti i temi cari alla crème che va da New York ai piani alti di Bologna, Milano, Roma, Parigi", commenta Libero.



La frase è scappata ad una convention a Bologna. Scrive Libero: "Però in sala c’erano dei gay, e hanno cominciato a lamentarsi sui loro siti. Tirandogli moccoli infernali. Dagospia se n’è accorto. E la cosa è giunta così alle orecchie fini della santa Monica Cirinnà. La senatrice del Partito democratico, già firmataria e relatrice della legge sulle unioni omosessuali, appena ha saputo del colpo basso di Romano Prodi si è inalberata e in un’assemblea Lgbt a Ferrara ha lanciato i prossimi obiettivi della categoria. Non solo matrimoni, ma parificazione assoluta di ogni specie di famiglia: dunque adozioni, utero in affitto, e soprattutto un altro saltello più in su. Non solo quote rosa, ma anche quote gay da inserire nelle liste dei partiti, nei consigli di amministrazione, negli incarichi di governo".



Ecco in modo più dotto quanto attribuito a Prodi: "Il fallimento della socialdemocrazia sarebbe da addebitarsi al fatto che molti degli ex elettori percepiscono che essa ha difeso le persone omosessuali e non gli operai". Ma la frittata ormai è fatta.