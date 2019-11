Maltempo, nel Pisano ordinata l'evacuazione

Il sindaco reggente di Cascina (Pisa), Dario Rollo, ha ordinato "lo sgombero di edifici presenti all'interno della golena d'Arno". I residenti che non hanno possibilità di alloggiare presso parenti e amici, "possono recarsi in Comune in viale comaschi e saranno indirizzati in alberghi della zona". È in fase di esecuzione lo sgombero a cura dei carabinieri, della polizia municipale e delle associazioni di protezione civile. La situazione è monitorata costantemente.