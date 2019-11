ArcelorMittal, l'ultima sparata di Di Maio: "Ci dobbiamo far rispettare"

"Costringeremo" Arcelor Mittal "a restare lì. La trascineremo in tribunale, affinché rispetti il contratto. Ci dobbiamo far rispettare, altrimenti qualsiasi multinazionale farà quello che vuole". Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando della vicenda ex Ilva al suo arrivo a Salerno. C'è da chiedersi dove fosse, in tutto questo tempo, specie dopo la rivelazione che già all'epoca del governatore piddino Emiliano erano circolate le prime voci di una fuga dell'ex Ilva all'estero. E intanto i lavoratori perdono il posto, a migliaia.



"Se Arcelor Mittal non ha rispettato le clausole del pre-contratto e ritiene, in conseguenza del mancato scudo penale, di abbandonare l`Ilva al suo destino, il governo italiano aveva due strade davanti a sé: ripristinare lo scudo penale, così da sfidare le reali intenzioni di Arcelor Mittal; oppure intraprendere, come ha fatto, la via di un contenzioso giuridico oneroso per lo Stato e dagli esiti quanti mai incerti". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.



"Con un`appendice, nel secondo caso, davvero infelice: confermare agli investitori stranieri che l`Italia è e rimane un ambiente ostile per le imprese. Il fatto che la maggioranza e il governo siano compatti nel contenzioso giudiziario contro il magnate indiano è soltanto indice della cecità collettiva del governo giallorosso. Ad aggravare lo stato delle cose e proprio per non farsi mancare niente, il governo ha aperto alla possibilità di coinvolgere un partner pubblico nella speranza così di trattenere Mittal in Italia. Con il risultato che l'imprenditore indiano vedrebbe ridurre la sua esposizione al rischio e a pagare per tutti sarà ancora una volta il contribuente italiano. Una vera frittata in termini finanziari e di politica industriale", conclude.