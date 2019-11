Ius soli, Saltamartini: "Non è un'emergenza reale"

"Sta per chiudere l'ex Ilva, l'industria siderurgica italiana è in ginocchio, 158 crisi aziendali tra cui Whirlpool e Alitalia, terremotati ancora in attesa della ricostruzione, alluvioni, e questi incapaci al governo pensano allo ius soli, allo ius culturae e a cambiare i decreti sicurezza di Salvini? Faremo le barricate in Parlamento". Lo scrive su Facebook la presidente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, Barbara Saltamartini.