Calderoli: "Ius soli? Daremo battaglia"

" La Lega farà battaglia in ogni luogo, commissioni e aule, per bloccare lo Ius soli, anche se declinato nella forma soft dello ius culturae. L’ho già fermato nella scorsa legislatura seppellendolo sotto una valanga di emendamenti e sono pronto a rifarlo ora. Una misura che non serve a niente a chi non ha raggiunto i 18 anni, perché l’unica differenza, tra chi la ha la cittadinanza e chi non ha la ha, in termini di diritti è solo il voto, il diritto elettorale attivo e passivo, per il resto non cambia nulla".



"A meno che lo Ius culturae poi non voglia essere abbinato all’abbassamento del diritto di voto a 16 anni, per fare in modo di avere qualche centinaia di migliaia di nuovi elettori. Il PD e Zingaretti tornino alla realtà. L’ex Ilva e il comparto dell’acciaio sono a rischio, Venezia è sott’acqua, mezzo Paese è falcidiato da alluvioni e frane, e questi a cosa pensano: a regalare nuove cittadinanze per riequilibrare la situazione elettorale che li vede inevitabilmente sconfitti?". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.