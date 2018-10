Spacciava nella bergamasca: arrestato clan di albanesi

Nove persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta che ha permesso ai carabinieri di scoprire un'organizzazione criminale di albanesi e italiani dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La droga dalla bergamasca veniva portata in Valle Camonica (Brescia) per poi alimentare le locali piazze di spaccio.



L'operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Brescia e condotta dai Comandi Provinciali di Brescia e Bergamo dell'Arma, ha consentito di individuare una raffineria della droga nella Bergamasca. Sono stati sequestrati 12,5 chili di eroina, uno di cocaina, 10 di marijuana e circa 70 mila euro in contanti.