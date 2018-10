Spacciatori di droga: smantellata banda di magrebini

Per spacciare utilizzavano corrieri minorenni e nascondevano la droga in cassonetti e parchimetri a San Salvario, uno dei quartieri della movida di Torino. I carabinieri della compagnia San Carlo hanno smantellato un gruppo di magrebini che, negli ultimi mesi, aveva conquistato il monopolio del mercato dello stupefacente. Il gip di Torino ha disposto 15 misure cautelari (nove in carcere e sei divieti di dimora a Torino e provincia).



Il gruppo era specializzato nella vendita, 24 ore su 24, di hashish, eroina, cocaina e crack: le cessioni al giorno erano centinaia e tra i clienti c’erano studenti, impiegati, operai e manager. Durante le indagini erano già state arrestate e denunciate 8 persone.