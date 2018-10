Riace, Lucano lascia i domiciliari, ma scatta il divieto di dimora

Domenico Lucano lascia gli arresti domiciliari ai quali si trovava dal 2 ottobre scorso. E' questa la decisione del Tribunale della libertà depositata nella serata di martedì, il giorno stesso dell'udienza. Per il sindaco di Riace, però, è una vittoria a metà. I giudici, infatti, hanno stabilito contestualmente il divieto di dimora nel comune di cui era alla guida fino al momento dell'arresto e prima della sospensione dalla carica decisa dal prefetto di Reggio Calabria.



Lucano, quindi, lascerà i domiciliari ma è anche costretto a lasciare Riace, cosa che ha fatto poco dopo le 6 di questa mattina, trasferendosi in un centro del circondario. Pur rispettando l'obbligo di allontanarsi dal paese di cui è sindaco, sia pure sospeso dopo l'arresto, Lucano non si sarebbe spostato di molto.



Prima di conoscere la decisione del Tribunale del riesame, subito dopo l'udienza, Lucano aveva detto a chiare lettere, con decisione, che il modello di accoglienza e integrazione creato nel suo comune sarebbe andato avanti. Obiettivo che, certamente, Lucano perseguirà anche stando fuori, ma comunque bisognerà vedere quando la sua assenza influirà sui tanti migranti che vivono a Riace. E che ora si trovano a dovere decidere se rimanere ma senza i finanziamenti pubblici, o se pure accettare il trasferimento in un altro Sprar dopo la chiusura dell'esperienza riacese decisa dal Viminale.





"Riace - ha detto in tarda mattinata di martedì il sindaco all'uscita dall'aula - rappresenta un'idea che va contro la civiltà della barbarie. Anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza". Ci si dimentica che uno dei capi d'accusa è il modo con cui ha gestito i soldi che invece erano destinati agli immigrati. Ma Lucano lancia un attacco al Governo: "Non voglio avere a che fare con chi non ha fiducia e con questo Governo che spesso non rispetta i diritti umani".