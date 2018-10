Raggi: "Rimuovere i manifesti pro vita"

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha richiesto martedì agli uffici competenti la rimozione dei "manifesti omofobi riconducibili all'associazione onlus Provita". Lo annuncia il Campidoglio riferendosi alla campagna con cartelli che ritraggono due giovani che spingono un carrello con dentro un bambino disperato e la scritta: 'Due uomini non fanno una madre. #StopUteroinAffitto'.



Per il Campidoglio "il messaggio e l'immagine veicolati dal cartellone - mai autorizzato da Roma Capitale e dal Dipartimento di competenza - violano le prescrizioni previste al comma 2 dell'art. 12 bis del Regolamento in materia di Pubbliche affissioni di Roma Capitale, che vieta espressamente esposizioni pubblicitarie dal contenuto lesivo del rispetto di diritti e libertà individuali".



"La strumentalizzazione di un bambino e di una coppia omosessuale nell'immagine del manifesto offendono tutti i cittadini", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.