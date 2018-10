Vitalizi, Conte: "Il taglio è equità sociale"

"Il Senato ha appena dato il via libera al taglio dei vitalizi. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". Così martedì il premier Giuseppe Conte in un tweet seguito dall'hashtag #ByeByeVitalizi.