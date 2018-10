La frana e' sempre la,anzi si muove

Oggi saro' durissimo verso i vertici della giunta della Regione Sicilia e verso i vertici del CAS(consorzio autostrade siciliane).Sulla A18 abbiamo una frana che persiste dal 2015 e nessuno fa niente,con le recenti piogge la frana si e' mossa ma nessuno fa niente,da Messina verso Taormina abbiamo spesso corsia unica ma vogliono pagato sempre il pedaggio,ci sono delle buche vistose su questo tratto ma nessuno fa niente,eppure i vertici del CAS e i dipendenti del Cas percepiscono mensilmente lo stipendio,aggiungiamo che sulle corsie di marcia abbiamo il fenomeno delle radici killer(sono le radici dei pini a bordo autostrada)gallerie non illuminate con tante buche,senso unico alternato all'altezza della frana nel comune di Letojani super pericolossissimo ma nessuno fa niente,ora ma e' possibile che sia i vertici regionali che i vertici del CAS non si accorgono dell'evidente grado di pericolosita' di questa autostrada?Che fanno dormono?Vi volete dare una svegliata?Gli utenti sono stanchi di subire passivamente,i responsabili di tutto cio' sono i vertici regionali e i vertici del CAS,quante persone devono perdere la vita ancora per darsi una mossa? Svegliatevi fate un giro sulle nostre autostrade e capirete,non state seduti alla vostra scrivania senza fare nulla,se non siete capaci a gestire le nostre autostrade dimettetevi.