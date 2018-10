Micciche' dice di aiutare il Burundi

Colui che ha insultato apertamente Salvini in occasione del caso della nave Diciotti dice aiutiamo il Burundi,forse il presidente dell'assemblea regionale siciliana dimentica che e' pagato dai siciliani e prima di pensare a sponsorizzare raccolte fondi per il Burundi dovrebbe pensare prima ai siciliani.Con la tanta poverta' che abbiamo in Sicilia questo individuo proinvasione pensa ai migranti e al Burundi,ma a noi siciliani non interessa del Burundi e company,in Sicilia c'e' fame.