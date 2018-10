Salvini: "Le lobbies di Bruxelles ci ostacolano"

Dopo il botta e risposta di ieri tra il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, e Matteo Salvini, il Capitano torna all'attacco in una intervista alla Tass. "Sono sempre più convinto - ha detto il ministro dell'Interno - che le lobbies finanziarie a Bruxelles non possono accettare la nostra presenza al governo: questa reazione non mi sorprende, per anni hanno manipolato fantocci mentre adesso sono costretti ad avere a che fare con due movimenti politici verso i quali non possono fare ricatti poiché non devono niente a nessuno, se non difendere gli interessi del loro popolo".