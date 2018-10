Milano, la Lega: "Sala non penalizzi gli ambulanti"

Incontro, oggi al Pirellone, tra i consiglieri regionali del Carroccio Massimiliano Bastoni, Silvia Scurati e Andrea Monti ed i rappresentanti del mondo degli ambulanti. “Abbiamo voluto incontrare al Pirellone gli ambulanti”, dichiarano i consiglieri leghisti, “in quanto fortemente penalizzati dal caos innescato dalla Giunta Sala con l'istituzione dell'Area B. Il Comune di Milano prevede il divieto della circolazione delle auto diesel senza considerare deroghe per una categoria commerciale importante, quale la loro”.





“Stiamo parlando”, aggiunge Bastoni, “di un settore che fornisce un servizio di pubblica utilità e che a seguito dello stop ai diesel euro 3 in Area B subiranno un pesantissimo contraccolpo economico. Sono seimila gli ambulanti milanesi; duemila le aziende, corrispondenti ad altrettante famiglie, che rischiano di finire sul lastrico”.



“Per questo motivo”, spiega Monti, “abbiamo depositato in Consiglio regionale una mozione inerente le limitazioni e le deroghe alla circolazione dei diesel euro 3, che chiedeva a Regione Lombardia di costituire entro 30 giorni un tavolo di lavoro con il Comune di Milano per affrontare la questione, tavolo che è stato costituito ieri dall'Assessorato all'Ambiente. La nostra richiesta è che il Comune di Milano si uniformi alle deroghe regionali”.



“Come Lega in Regione Lombardia”, conclude Scurati, “auspichiamo, da parte del Comune di Milano, un diverso intervento che, pur conciliandosi con la necessità della difesa ambientale, non danneggi settori importanti e storici della nostra economia, che hanno un valore altamente sociale e che molto spesso rappresentano un aiuto fondamentale per i nostri anziani impossibilitati a recarsi a fare la spesa”.