In arrivo il freddo Artico

Fino a sabato avremo temperature estive poi nella prossima settimana avremo un brusco calo termico con nevicate a 1.500 e piogge estese in pianura tutto questo per il nord,anche al sud avremo un abbassamento della temperatura,consigliamo sempre prima di mettersi in viaggio controllare i siti dedicati per le previsioni meteo,in modo tale da viaggiare in totale tranquillita'.