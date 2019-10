Siria, i curdi accusano la Turchia di usare armi non convenzionali

Le autorità curde hanno accusato la Turchia di usare armi non convenzionali nell'offensiva in Siria, come il fosforo bianco e il napalm. "In flagrante violazione del diritto e dei trattati internazionali, l'aggressione turca contro Ras al-Ain viene condotta con tutti i tipi di armi", ha detto in un comunicato l'amministrazione semiautonoma curda. Erdogan "ha fatto ricorso ad armi vietate a livello internazionali, come il fosforo e il napalm".