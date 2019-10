Brexit, c'è l'accordo

"Abbiamo un nuovo grande accordo che ci restituisce il controllo; ora il Parlamento dovrebbe portare a compimento la Brexit sabato, in modo che possiamo muoverci su altre priorità", lo ha scritto su Twitter il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson.



Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, accelera dopo che è stato raggiunto l'accordo sulla Brexit: poco prima delle 12 il Ftse Mib sale dello 0,9% a quota 22.618 punti; All Share +0,91%.