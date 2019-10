Salvini: "Tassa sulla plastica? Governo di cretini"

"La tassa sulla plastica è un problema che si aggiunge a problema. Quella tassa la pagano i consumatori, invece di tassare i ricchi... Ho letto che Confindustria ha calcolato 20 euro a famiglia: questo è un governo di incapaci o di cretini". Lo dice Matteo Salvini a Terni.





"Noi faremo le nostre proposte in Parlamento. Ma avanti di questo passo il futuro è un muro incontro cui ci stampiamo... Anche penalizzare chi ha una macchina o un furgone euro 3 o 4 è da imbecilli. Non è che uno ce l'ha perché lo vuole ma perché magari non può permettersi di cambiare macchina o furgone".