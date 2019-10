Scivolone 5Stelle. Il voto segreto... che segreto non è

"Ma i Cinque Stelle ci sono o ci fanno? Sembra una barzelletta che la votazione per il nuovo presidente dei loro 216 deputati alla Camera sia slittato di alcune ore perché le schede per votare erano numerate! Alla faccia della segretezza del voto. E meno male che si vantano di essere i massimi portatori dei valori della democrazia".



"Certo che se poi arrivano a commettere un errore così clamoroso viene da chiedersi davvero se ci sono o ci fanno. Perché i casi sono due o ci sono, per cui non sono in grado di non fare nulla, nemmeno una votazione interna, e allora è preoccupante che a gestire il Paese siano personaggi di così scarsa competenza, oppure ci fanno perché numerando le schede volevano avere la contezza del voto espresso da ogni deputato e allora a questo punto non voglio neppure immaginare cosa accade nelle votazioni sulla piattaforma Rousseau...". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.