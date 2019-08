Lampedusa, veglia per far sbarcare gli immigrati

"Noi da qui non ce ne andiamo finché non scendono tutt*". Così il Forum solidale di Lampedusa che ieri sera ha proseguito la veglia sugli scalini della chiesa di Lampedusa. E intanto sono sbarcati a Lampedusa i 27 minori a bordo della Open Arms, con Salvini che ha preferito cedere alle insistenze del premier Conte dopo l'ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi.



"Do mio malgrado disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli" allo sbarco dei minorenni: così il ministro dell'Interno, che parla però di "precedente pericoloso" e fa sapere che già 8 in realtà si sono dichiarati maggiorenni. Altri 57 migranti intanto sono giunti a Lampedusa dopo che erano stati avvistati su un barcone davanti l'isolotto di Lampione. Sconfessato dal vescovo un prete che nel Frusinate sosteneva Salvini criticando i soccorsi in mare.